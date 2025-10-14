ÆâÅÄ¿¿Îé¡¢FC¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
ÆâÅÄ¿¿Îé¤¬¡¢12·î7Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëFC²ñ°÷¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ãUCHIDA MAAYA FC LIVE 2025 WINTER OF LOVE¡ä¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î³Æ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢Ãë¸ø±é¤¬¡ÖUltimate Blue¡×¡¢Ìë¸ø±é¤¬¡ÖUltimate Pink¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£²ó¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈUltimate¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¡¢ºÇ¹â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÈUltimate¡É¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¸ø±é¸å¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¢ÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡ãUCHIDA MAAYA FC LIVE 2025 ¡ÈWINTER OF LOVE¡É¡ä
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
¡ÚUltimate Blue¡Û³«¾ì 14:30 / ³«±é15:00
¡ÚUltimate Pink¡Û³«¾ì 18:00 / ³«±é18:30
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯ÉÕ¤»ØÄêÀÊ / 9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢³Æ¸ø±é¤Î½ª±é¸å¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ØÄêÀÊ / 7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê600±ß¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁªÈÎÇä¡Ë
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¡2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë19:00 ¡Á 2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢¨ÆâÅÄ¿¿Îé¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØLIFE IS LIKE A SUNNY DAY¡Ù¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ
https://uchidamaaya.jp/live/20251207_live2025_winter-of-love/
◾️¡ØUCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE Blu-ray¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Blu-ray PCXP-51233 / 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://lnk.to/PCXP-51233
¡¦¥ê¥ß¥¹¥¿¸ÂÄê¥µ¥¤¥óÆÃÅµÉÕ¤Blu-ray PCXP-51233 / 9,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://limista.com/projects/6755?id=6755
¢¡¼ýÏ¿¸ø±é
2025Ç¯7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²
¡ãUCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE¡ä
¢¡±ÇÁüÆÃÅµ
Documentary of UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE
¢¨ÆÃÅµ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÆâÅÄ¿¿Îé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÆâÅÄ¿¿Îé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÆâÅÄ¿¿Îé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÆâÅÄ¿¿Îé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC