¡¡½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¼Ì¿¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¹¤³¤·¤Þ¤¨¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÃÖ¤Êª¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ä»Ñ¤äÆ¬¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤£¡¡¶âÈ±¤Ê¤Î¾¯¤·¤É¤³¤í¤ÎÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¶âÈ±»þÂå¤ÎË¨²Î¤µ¤ó¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×