¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢²¦¼Ô¡¦»³¸ý¿ÎÌé¡Ê£²£µ¡Ë¡á»°Ç÷¡á¤¬Æ±µé£±°Ì¡¦½ÅÎ¤´¦ÂÀÏ¯¡Ê£²£¹¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤ò£²¡½£±¤ÎÈ½Äê¤Ç²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï»³¸ý¤¬£·¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë£±Ê¬¤±¡¢½ÅÎ¤¤¬£·¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ£²Ê¬¤±¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ÎÆüËÜÆ±µéºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¡££±¡½£±¤ÎÈ½Äê¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢Í¥ÀªÅÀ¤òÆÀ¤¿»³¸ý¤¬ÆüËÜ²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£»³¸ý¤Ïº£Ç¯£´·î¤ÎÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇµÈÅÄµþÂÀÏº¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÎ¾¼Ô·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤òÅ¸³«¡£»³¸ý¤¬¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤òµÍ¤á¡¢ÀÜ¶áÀï¤Çº¸±¦¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£½ÅÎ¤¤âÃæ´Öµ÷Î¥¤«¤é±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤é¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡££µ²ó½ªÎ»»þ¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢£²¼Ô¤¬£´£¸¡½£´£·¤Ç»³¸ý¡¢£±¼Ô¤¬£´£¹¡½£´£¶¤Ç½ÅÎ¤¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¡¢»³¸ý¤¬¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢Î¾¼Ô¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÅ¸³«¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï£²¼Ô¤¬£¹£¶¡½£¹£´¤Ç»³¸ý¡¢£±¼Ô¤¬£¹£¶¡½£¹£´¤Ç½ÅÎ¤¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿»³¸ý¤Ï¡Öº£²ó¤â¼ó¤ÎÈé°ìËç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤âÎ¥¤ì¤Æ¤â¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤¬Î¥¤ì¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Êµ÷Î¥¤ò¡ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄï¤ÎÍ§»Î¡Ê£²£³¡Ë¡á»°Ç÷¡á¤È½é¤á¤ÆÆ±¤¸¶½¹Ô¤Ç¶¥±é¤·¤¿¡££²»î¹çÁ°¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Äï¤ÏÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·»¤ÎÆþ¾ì»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·»Äï¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ï¡Ê·»Äï¤Ç¡Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»°Ç÷µ®»Ö²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ÅÎ¤·¯¤â£±Ç¯Á°¤è¤ê¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÜ¶áÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¶Ïº¹¤È¤Ï¤¤¤¨¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£·èÃå¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¼¡Àï¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¼¡Àï¤Ø¸þ¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÆâÍÆ¤¸¤ã¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¹¶·âÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£