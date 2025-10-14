¡Úµð¿Í¡ÛËÙÅÄ¸¿µ¤¬¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò»È¤ï¤º¤Ë£³²ó£±¼ºÅÀ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£·¡½£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£´Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£³²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÀ°Õ¤ÊËÙÅÄ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤»¤º»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£½é²ó¡¢Ï¢ÂÇ¤Ç£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬£²¤Ä¤Î»°¥´¥í¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡££²²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¡££³²ó¤ÏÏ¢ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤Ê¤ª¤â£±»à»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤ÎÂÇµå¤Ë»°ÎÝ¼ê¤Î·´¤¬Èô¤Ó¤Ä¤»°Ä¾¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»°ÎÝ¤òÆ§¤ßÊ»»¦¤ò´°À®¡£ºÇÂ®¤Ï£±£´£¹¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤òÌÀ¤«¤·¤¿ËÙÅÄ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Î»³À¥¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤º¤Ë¤¢¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤É¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±µéÀ¸¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£