¡ÚÂç¿Í¤Î¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤¬40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ½©¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä♡¡Ö¤³¤Ê¤ì¥¢¥¦¥¿ー¡×
½©¤¬¿¼¤Þ¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£·Ú¤ä¤«¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£º£²ó¤Ï¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÚGLACIER lusso¡Ê¥°¥é¥·¥¢ ¥ë¥Ã¥½¡Ë¡Û¤«¤é¡¢40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤ò¡¢¤³¤Î½©¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥àー¥ÉÉº¤¦¤³¤Ê¤ì¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥Æー¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\6,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ä¸ª²ó¤ê¤Ê¤É¤ËÄø¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤ì´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤Ç±£¤ì¤ëÃå¾æ¤ÇÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â³ð¤¤¤½¤¦¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¶Ý¤ä¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤â°Â¿´¤Î¡Ø¹³¶ÝËÉ½¡Ùµ¡Ç½ÉÕ¤¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
Éý¹¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ËÂç³èÌö¤·¤½¤¦
¥°¥ìーMix¤È¥Á¥ãMix¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¡£¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉý¹¤¯Ãå¤Þ¤ï¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¥È¥Ã¥×¥¹ ¡ß ¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ë±©¿¥¤ì¤Ð¡¢¥°¥Ã¤ÈÂç¿Í¤é¤·¤¤¾åÉÊ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥ï¥ó¥Ô¤ä¥¹¥«ー¥È¤Î¥³ー¥Ç¤Ë±©¿¥¤ë¤È¡¢´Å¤µ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£
·Ú¤ä¤«¤Ë±©¿¥¤ì¤Æ¾åÉÊ¤Ë·è¤Þ¤ë¥Ë¥Ã¥È¥³ー¥È
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥Îー¥«¥éー¥Ë¥Ã¥È¥³ー¥È¡×\5,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ì¥¤¤á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë±©¿¥¤ì¤½¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥Ë¥Ã¥È¥³ー¥È¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¶ーÁÇºà¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥·¥ë¥Ðー¥«¥éー¤Î¥Ü¥¿¥ó¤äÂç¤¤á¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¸«ÊÖ¤·ÉôÊ¬¤Î¿§¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥·¥ã¥ì¸«¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤«¤â¡£
¥ª¥ó¥ª¥ÕÃå¤Þ¤ï¤»¤ëµ¤·Ú¤µ¤¬´ò¤·¤¤
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¹¤¹¤®¤Ê¤¤ÌÓÂ¤ÇÃåËÄ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¡¢¥â¥«¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÂç¿Í¤Î½©¥³ー¥Ç¤òÍ¥¤·¤¯ºÌ¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥Ñ¥Ã¤Èµ¤Éé¤ï¤º±©¿¥¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
