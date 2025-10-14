»î¹çÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¡ÄÆîÌîÂó¼Â¤¬¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë»î¹ç¤Ë¡×¡¡µÕÅ¾·à¤ÎÎ¢Â¦¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¡ÊÆîÌî¡ËÂó¼Â¤¯¤ó¤¬¿ÆÁ±»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë1¿Í1¿Í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡³Ê¾å¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤ËÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆüËÜ¤¬ÌÔÈ¿·â¡£¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Ä®Ìî¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸å¤Î¥é¥¹¥È15Ê¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Îò»ËÅª¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡0-2¤«¤é¤Î·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä®Ìî¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Àº¿ÀÎÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÃ¯1¿Í¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÄü¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Á°È¾0-2¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â½Ð¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÃ¯1¿ÍÀÞ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤Î¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤â¸«¤»¤¿ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÁ°È¾¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÇÁ°¤«¤é¥Ï¥á¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤Î¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¼éÈ÷¸Ç¤á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÅêÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö3ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¡×¤È¹¶·âÅª¤Ê°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤ÇÀäÂÐ¤ä¤é¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¶¼é¤Ë¸¥¿È¡£¿·¤¿¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£WÇÕ¤Ø¸þ¤±À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÊ¬ÀÏ¶ñ¹ç¤âÂ¿Ê¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦1ÅÙ¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¸Ä¤òÇ½ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë