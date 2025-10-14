°ËÅì½ãÌé¡¢±¦Â¸¡ºº¤Î¤¿¤á¼èºàÂÐ±þ¤»¤º¡¡2¥¢¥·¥¹¥È¤ÇµÕÅ¾·à±é½Ð¤â¡Ä»î¹çÄ¾¸å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë
ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«20Ê¬Â¤é¤º¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡0-2¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÂçµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÕÅ¾ÃÆ¤ò´Þ¤à2¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢±¦Â¤Î¸¡ºº¤Î¤¿¤á¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢0-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Ä¾¸å¤ËMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤Î¸òÂå¤Ç°ËÅì¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾17Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿°ËÅì¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±26Ê¬¡¢°ËÅì¤¬½³¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë3-2¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç2¤Ä¤Î·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎò»ËÅª¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡0-2¤ÎÎôÀª¤ò¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÊ¤¤·¡¢²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¶âÀ±¤òÄÏ¤àºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÅì¡£¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï±¦Â¤Î¸¡ºº¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¦¹ñ¤òÄÀ¤á¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë