¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤¬´¶³´¡Ä²¦¹ñ¤Î¾Ç¤ê¡ÖÀÎ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö´°Á´¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡¢¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÀµÚ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-2¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç3-2¤ÎÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¸åÈ¾Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀª¤¤¤â½Ð¤Æ¡¢0-2¤ò3-2¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¡£Îò»ËÅª¤ÊÆü¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹â¤¤¸Ä¿Íµ»¤ÈÏ¢·È¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0-2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤¬ÌÔÁ³¤ÈÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾26Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤ËÆüËÜ¤Î³Î¤«¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï´°Á´¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¢¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤ÏÀÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤¿¤Ö¤ó½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È²¦¹ñ¤ÎÆ°ÍÉ¡É¤ò¡¢Îò»ËÅª¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶âÀ±¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£¡ÖËÜÍè¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¾¡Íø¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î¼«¿®¤ÏËÜÂç²ñ¤ÇÀï¤¦¾å¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£WÇÕÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¾ï¤Ë¡Ø·¯¤¿¤Á¤ÏÍ¥¾¡¤ÎËÜÌ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ´ÖÂÓ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÕÅ¾·à¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë