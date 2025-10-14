¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¿¹ÊÝJ¤ËÃ¦Ë¹¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¯¶¯¤¤¡×¡¡14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¹õÀ±¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢Á°Àþ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Çº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁ°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡Ê¥Ð¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¸åÈ¾7Ê¬¤ËDF¤Î¥ß¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±26Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇµÕÅ¾ÃÆ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢11¾¡2Ê¬¤±¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¤¯Éé¤±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¶µ·±¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¤Î¥ß¥¹¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë