¡È¥ê¥¹¥È¥é¤¹¤ëÂ¦¡É¤Î¶ìÇº¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¡Ø¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡ÙÍèÇ¯1·î¸ø³«·èÄê
¡¡¡ÖÂè28²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¡Èº£Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¾Þ¡É¤ª¤è¤Ó´Ú¹ñ±Ç²è´ÆÆÄÁÈ¹ç¥×¥é¥¹M¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥½¥¦¥ëÆÈÎ©±Ç²èº×¡Ö³ø»³ÆÈÎ©±Ç²èº×¡×¤Ç¤â¼çÍ×¾Þ¤òÀÊ´¬¤·¤¿ÏÃÂêºî¡Ø¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡Ù¡Ê±ÑÂê¡§Work to Do¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î17Æü¤è¤ê¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¶ìÇº¤È·è°Õ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤â½ç¼¡·à¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡Ù¥Á¥é¥·¡ÊÎ¢ÌÌ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤Ç½¾¶È°÷¤ò²ò¸Û¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í»ö¥Á¡¼¥à¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¼Ò²ñÇÉ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¥Ç¥â¡×¤¬µ¯¤¤¿2016Ç¯¡£Åö»þ¡¢Â¤Á¥¶È¤ÏÀ¤³¦ÅªÉÔ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥ê¥¹¥È¥é¤ÈÇÑ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÁÍÛ½Å¹©¶ÈÆþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¤Î¼Ò°÷¥¸¥å¥Ë¤Ï¡¢¿Í»ö¥Á¡¼¥à¤Ë°ÛÆ°¸å¤¹¤°¤Ë¥ê¥¹¥È¥éÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÌ¾ÊíºîÀ®¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£²ñ¼Ò¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¿Æ¤·¤¤ÀèÇÚ¤ÈÍ§¿Í¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò²ò¸Û¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤ÊÁªÂò¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡ØJSA¡Ù¡Ø·úÃÛ³Ø³µÏÀ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥ß¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¡Ê¥¤¡¦¥¦¥óÂåÉ½¡Ë¤¬Ì¤Íè¤Î´Ú¹ñ±Ç²è¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë±Ç²è¿Í°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡¢¥ß¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¥é¥Ü6´ü¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Û¥ó¥¸¥å¥ó´ÆÆÄÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¡£Â¤Á¥²ñ¼Ò¤Î¿Í»ö¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿¦¶È¾å¤ÎµÁÌ³¤È¸Ä¿ÍÅª´¶¾ð¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤Î³ëÆ£¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÈó¾ð¤µ¤ò¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£Ë¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¸¥å¥Ë¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¤Î¿¹¡Ù¡Ø¿·Ê¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥ó¥Ü¥à¡£³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡Èº£Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¾Þ¡É¤Ëµ±¤¤¤¿Èà¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿±éµ»¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤¬¡È²ò¸Û¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜºî¤Ï¡È¥ê¥¹¥È¥é¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÂ¦¡É¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤Ç°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤Ç¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¡¢¡È¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
