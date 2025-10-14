¡Ú4³ä¸º¡Û¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¡ÈºÇÂç¡É50Áªµó¶è¤Ç¤µ¤é¤Ë¼«Ì±¤¬ÇÔËÌ¡©¡¡µîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬»î»»
¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·èÄê¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡ÖÁªµó¶¨ÎÏ¤ÏÇò»æ¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤À¤¬¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁªµóÀï¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ËµîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»î»»¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï132¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÔËÌ¤¹¤ëÁªµó¶è¤¬ºÇÂç¤Ç50Áªµó¶èÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡¢¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤ò¼èºà¤·¤¿·ë²Ì¡Ö1Áªµó¶è¤Ë¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ï1¡Á2Ëü¿Í¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¤³¤Î¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤ë»ö¤Ç¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤ÏÍ¥°Ì¤ËÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤òÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¢£¼«Ì±¤Î¾®Áªµó¶èÅöÁª¼Ô¤Ï4³ä¸º¤Î²ÄÇ½À¤â
Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁªµó·ë²Ì¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬»î»»¤·¤¿¡£
»î»»¤ÎÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
µîÇ¯¤ÎÁíÌ³¾Ê¤Î»ÔÄ®Â¼Ã±°Ì¤Î½°±¡Áª¤ÎÆÀÉ¼¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢³Æ¾®Áªµó¶è¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÈæÎãÉ¼¤ò»»½Ð¤·¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î²¾Äê¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Áªµó¶è¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤«¤é¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×¤òº¹¤·°ú¤¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Î¾¡ÇÔ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸øÌÀÉ¼¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤âÎ®¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸õÊä¼Ô¤Ï»î»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Ã¤¿132Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÂç50Áªµó¶è¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Áªµó¶èÅöÁª¼Ô¤ÎÌó4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ô»ú¤Ç¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÁí³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢50Áªµó¶è¤òÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ú¡ÈµÕÅ¾¡É²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë50Áªµó¶è¤ÎÆâÌõ¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡Ë¡Û
8Áªµó¶è: Åìµþ
6Áªµó¶è: ¿ÀÆàÀî
5Áªµó¶è: ºë¶Ì
3Áªµó¶è: ÀéÍÕ¡¢Ê¼¸Ë¡¢Ê¡²¬
2Áªµó¶è: ËÌ³¤Æ»¡¢ÆÊÌÚ¡¢²¬»³¡¢Ä¹ºê¡¢²Æì
1Áªµó¶è: ÀÄ¿¹¡¢½©ÅÄ¡¢Ê¡Åç¡¢°ñ¾ë¡¢·²ÇÏ¡¢ÉÙ»³¡¢ÀÐÀî¡¢Ä¹Ìî¡¢´ôÉì¡¢»³¸ý¡¢ÆÁÅç¡¢µÜºê
¤¿¤À¡¢¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×¤ÏÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤â°ìÄêÄøÅÙ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤â¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áªµó¶è¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µÄÀÊ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¸º¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢ÁªµóÀï¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×¤¬Â¾¤ÎÌîÅÞ¤ËÎ®¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëµÕÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¼«Ì±µÄ°÷¤ÎÀ¼¤Ï¡©¡Ö¡È½÷À½é¤ÎÁíÍý¡É¤Ç¾å¸þ¤¤â¡©¡×
Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÁªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡£
Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ëÁªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¢¤ë¸µ´´Éô¤Ï¡ÖÁêÅö¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£¾®Áªµó¶èÅöÁª¼Ô¤Î¤¦¤Á30¡Á40¿Í¤Û¤É¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ²ò»¶¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±µÄ°÷¤Ï¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤·¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î´üÂÔ¤äÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÊÝ¼éÁØ¤Î²óµ¢¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¸º¾¯¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈæÎãÉü³è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±µÄ°÷¤Ï¡¢¤³¤Î»î»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤éÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£Áªµó¶è¤´¤È¤Ë»ö¾ð¤¬°ã¤¦¤¿¤á°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸øÌÀµÄ°÷¤ÎÀ¼¤Ï¡©¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¼¡¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ´´Éô¤Ï¡ÖÁªµó¶è»ö¾ð¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤êÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÍ½Â¬¤Ï¡ÈºÇÂç¡É¤Î²ÄÇ½À¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤Î¸øÌÀ´´Éô¤Ï¡¢±Æ¶Á¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ò°ìÉôÅ±Âà¤·¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ò¼´¤È¤¹¤ëÀï¤¤Êý¤Ë¥·¥Õ¥È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¡¢¤¢¤ë¸øÌÀ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö¤³¤Î»î»»¤Ï¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤Ï8³äÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¸øÏ¢Î©¤Î²ò¾Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤äÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁêÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÖÃ±ÆÈ¡×¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡£¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú»î»»ÊýË¡¡Û
2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ë´Ø¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê¤Î»ÔÄ®Â¼ÊÌ¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡Ö¾®Áªµó¶è¡×Ëè¤Ç¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÎÉ¼¿ô¤ò»î»»¡£¤½¤ÎÉ¼¤ò¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î´ðÁÃÉ¼¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£