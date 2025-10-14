MF°ËÅì½ãÌé¡¡±¦Â¤Î¸¡ºº¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ø¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é2¥¢¥·¥¹¥È¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¹×¸¥
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤Ë3¡¼2¤È¾¡Íø¡£Á°È¾¤ò0¡¼2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¸åÈ¾3ÆÀÅÀ¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£²áµî13Àï¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤Ë3¡Ý2¤ÈÎò»ËÅª1¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¡Ê32¡á¥²¥ó¥¯¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢±¦Â¤Î¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤Ï¤»¤º¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÊø¤µ¤ìºÇ¸å¤ÏMF¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿±¦SB¤ÎDF¥Ñ¥¦¥í¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë·è¤á¤é¤ì¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥Þ¥ë¥Á¥Í¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Á°È¾¤ò0¡¼2¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ÇÁê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¡£Áê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ñ¥¹¡É¤ò¼õ¤±¤¿MFÆîÌî¤¬¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ß1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡2Ê¬¸å¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏMFµ×ÊÝ¤ËÂå¤¨¤ÆMF°ËÅì¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È¤³¤ÎºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿MF°ËÅì¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎMFÃæÂ¼¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤Ç¸«»ö¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼ê¤òÃÆ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£2¡¼2¤È»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±26Ê¬¡¢MF°ËÅì¤Îº¸CK¤«¤éFW¾åÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£4Ëü4920¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬´¿´î¤ÇÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡WÇÕÎòÂåºÇÂ¿5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤Ë·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤â´¿´î¡£ÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¤È¤·¡¢14ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ëÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£