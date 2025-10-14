¡ÖÆÃÊÌ¤Ë´ò¤·¤¤¡¢°ÕÌ£¤¢¤ëÆÀÅÀ¡×¾åÅÄåºÀ¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Î¡ÈÎò»ËÅª¥´¡¼¥ë¡É¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤«¤éÎÉ¤¤¥¯¥í¥¹¤¬¤¤Æ¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 2¡Ý3 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëDF¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¹ë²÷¥Ø¥Ã¥É
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬2Ê¬11ÇÔ¤À¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Îò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡26Ê¬¤È32Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ0¡Ý2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢52Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¡¢62Ê¬¤ËMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ71Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤ÎCK¤ÇMF°ËÅì½ãÌé¤¬¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥¯¤¢¤¿¤ê¤Ç¾å¼ê¤¯¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÇDF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹·Á¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤À¤¬¡¢ÃÆ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÂçÇ®¶¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·ë¶É¤Ï·è¾¡ÅÀ¤Ë¡£»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾åÅÄ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÅìÁª¼ê¤«¤éÎÉ¤¤¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼è¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ë´ò¤·¤¤¥´¡¼¥ë¡£°ÕÌ£¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï10·î10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«5Ê¬¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¡£10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤È¥¨¡¼¥¹¤ËÁê±þ¤·¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë