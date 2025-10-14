CUTIE STREET¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡¡¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ç¤ÏÎÞ¤â
8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤¬13Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤¬´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿CUTIE STREET¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ØCUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025 ¡ÖCAN'T STOP CUTIE¡×¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ12ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢Á´15¸ø±é¤ÇÌó4Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¡£ºÇ½ª¸ø±é¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¡Ø²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡Ù¤Î2¶Ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ø¤¤å¡¼¤¹¤È¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ä¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡¢¿·¶Ê¡Ø¤×¤ê¤¤å¤¤å¡Ù¤Ê¤ÉÁ´19¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊÔºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ø¥Ï¥í¥Ï¥í¥ß¥é¥¤¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢º´Ìî°¦²Ö¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤ÇËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤å¡¼¤Æ¤¹¤È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¼ê»æ¤ÇÎÞ¤â
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£ÀîËÜ¾ÐÎÜ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¡Ö8·î¤Ë»ä¤¿¤Á1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»ä¤¿¤Á¤«¤éº£Æü¤Ï¤³¤³¤Ç¤¤å¡¼¤Æ¤¹¤È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¼ê»æ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£
¸Åß·Î¤¼Ó¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í´Ö¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢CUTIE STREET¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤È¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î7¿Í¤È¤Ï½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆËèÆü»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Í¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê7¿Í¤Èº£¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡¢¤³¤Î¹¬¤»¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤³¤Î8¿ÍÁ´°÷¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï²¿¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌµÅ¨¥â¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤â¤Ã¤ÈÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇßÅÄ¤ß¤æ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿8¿Í¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎCUTIE STREET¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¼ê»æ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤ë¤È¡¢ºùÄíÍÚ²Ö¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬¡Ö¤¤å¡¼¤Æ¤¹¤È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤Ï°ÅÅ¾¡£¿·¶Ê¡ØShooting Star¡Ù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£