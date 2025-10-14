¡ÖSuica¤ò¤â¤¿¤ºÀÚÉä¤òÇã¤¦É×¡×¡ÖLINEÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¡×¤ÏÌÂÏÇ¡©¥Ä¡¼¥ë¤òµñÈÝ¤¹¤ë¿Í¤Î»ö¾ð
ÀèÆü¡¢SNS¤Ç¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤ò¤â¤¿¤º¡¢ÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤·¤é¡×¤È½ñ¤¤¤¿½÷À¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤éÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤é¤·¤¯¡¢¡ÖÃÏÊý½»¤Þ¤¤¤Ç¤Õ¤À¤ó¤Ï¼Ö°ÜÆ°¤Ê¤é¡¢¥«¡¼¥É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ö¥ì¤º¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¿Í´Ö¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦»¿Æ±¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥«¡¼¥É¤Ç»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»È¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¡Ö»þÂå¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯¤«¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û13kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ò¼º¤Ã¤¿»ä¡£LINE¤Ç¡È½ÅÉÂÀâ¡É¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦»öÂÖ¤Ë¡Ä
¥Þ¥¤µ¤ó¡Ê43ºÐ¡Ë¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÆó¿Í¤Î»Ò¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤ÎÊÝ¸î¼Ô²ñ¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìLINE¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾å¤Î»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡¢²¼¤Î»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡¢°ì¿ÍÆó¿Í¤ÏLINEÅÐÏ¿¤òµñÈÝ¤¹¤ë¿Æ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÕÇ¤¼Ô¤¬¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤ÇÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ï¥Þ¥¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÃ´Åö¤À¡£
¡Ö°ìÀÆ¤ËLINE¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸ÄÊÌ¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¡¼¥ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤âÅÅÏÃ¡¢¤·¤«¤â¸ÇÄêÅÅÏÃ¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤ä¤Ã¤«¤¤¡£Î±¼éÅÅ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤¿ÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£
»ä¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¼¡¤«¤éFAX¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£FAX¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¡£¾Ð¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤â»ä¤â¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÉ×¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ª¥ì¤Ï°ìÀ¸¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËºÇ¶á¤ÏÊÑ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âÉ×¤Ï¼«±Ä¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤â¤¢¤ë¡£»ä¤â·ÐÍý¤äÁíÌ³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸½¾ì¤ÎÏ¢Íí¤ÎÂåÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É×¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ä¡¼¥ë¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¡£¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡×»öÂÖ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏSuicaµ¡Ç½¤ò¤Ò¤â¤Å¤±¤Æ¤¢¤ëApple Watch¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤«¤¶¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¤ÈÌÄ¤é¤Ê¤¤¡£¤Õ¤È¸«¤¿¤é¡¢¤¦¤Ã¤«¤êWatch¤ÎÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸½¶â¤â¿ô½½±ß¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¸À¤¤Ìõ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶ì¾Ð¤¹¤ë¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ¶ä¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¿Í¤ÎÂ¦¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢µ¡³£¤Î¸Î¾ã¤Ç¡Ö¸½¶â¤Î¤ß¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½¶â¤ò¤â¤ÄÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤â¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÅ¹¤¬µ¡³£¤Î¸Î¾ã¤Ç¸½¶â¤Î¤ß¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÆü¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥¿¥¤¥È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤ÆºâÉÛ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Õ¤È¸«¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÌÜÇÛ¤»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ø¸½¶â¡¢Âß¤¹¤è¡Ù¤È¡£¼Ú¤ê¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¼Ú¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ç¤ËÂ¾¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤éÆ±ÀÊ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸ß¤¤¤Ë¾¡¼ê¤Ë¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
º£¤Ç¤Ï»þ¡¹°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤¹¤ëÃç¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÀèÆü¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¾®¤µ¤ÊÅ´Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¤¤¶Ê§¤¦ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é10±ßÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ä¤ê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¹ß¤ê¤Ê¤¤¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÆü¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¾èµÒ¤¬¹ß¤ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Í§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡Ø10±ßÂ¤ê¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«Âß¤·¤Æ¡Ù¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø10±ßÂß¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤Ïµ×¡¹¤À¤è¤Í¡Ù¡Ø¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê³Ú¤·¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Á´¤Æ¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï»þÂåÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤·¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
