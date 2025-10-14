¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ë·Ò¤¬¤ë¹ë²÷¥Ø¥Ã¥É¡¢18ÈÖ¤Ç2ÀïÏ¢È¯¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Ö°ÕÌ£¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¡×¡¢WÇÕ¤Ø¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áê¼ê¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢26Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤Æ2ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢71Ê¬¤Ë¾åÅÄ¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡£2ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¾åÅÄ¡£10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ç¤Î·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Á°È¾¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ËÅìÁª¼ê¤«¤éÎÉ¤¤¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Á°¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÀË¤·¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤áÀÚ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÕÌ£¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇØÈÖ¹æ18¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂç¤¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê8¥«·î¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌÜÉ¸¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸Í¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËËÍ¤ò´Þ¤á¤ÆÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢26Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤Æ2ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢71Ê¬¤Ë¾åÅÄ¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡£2ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÕÌ£¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇØÈÖ¹æ18¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂç¤¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê8¥«·î¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌÜÉ¸¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸Í¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËËÍ¤ò´Þ¤á¤ÆÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡ª¾åÅÄåºÀ¤¤Î¹ë²÷¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò²¼¤¹
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£²£¶Ê¬#°ËÅì½ãÌé ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë
ºÇ¸å¤Ï #¾åÅÄåºÀ¤ ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë‼
¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/pJE837Rjpx