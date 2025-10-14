¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª¶âÀ±¤â¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤¬WÇÕ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¡¢Á°È¾¤ò0¡Ý2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤¬µÕ½±¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£52Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¡¢MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬±¦Â¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢71Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì¤Î½³¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á14»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï°ú¤¤¤Æ¡¢0¡Ê¼ºÅÀ¡Ë¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡£Á°¤«¤éÁê¼ê¤ò¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óµ¤Ì£¤Ç¥Ï¥á¤Æ¡¢¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÇË¤ê¡¢Îò»Ë¤Î¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯6·î¤ËËÌÃæÊÆ¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆîÌî¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢º£Æü¤ÎÁ°È¾¤Î¶¯ÅÙ¤Ç¡¢¸åÈ¾¤âÂ³¤±¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤â¤¦1ÅÙ¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó3ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Àï¤¤Êý¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤ÆÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£¼¡²ó¤Î11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢14Æü¤Ë¡ØËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡ª
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
Á°È¾26Ê¬
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ºÅÀ#¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥ ¤Î¥´¡¼¥ë
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£°¡Ý£±¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/J6yMkF7cmn
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
Á°È¾32Ê¬#¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿ ¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ë
È´¤±½Ð¤·¤¿ #¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê ¤¬¥´¡¼¥ë
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£°¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/G1WpE0rGQ1
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£·Ê¬
Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º #ÆîÌîÂó¼Â ¤¬¥´¡¼¥ë‼
£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£±¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/7Mv5MENFnD
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£±£·Ê¬#Æ²°ÂÎ§ ¤È #°ËÅì½ãÌé ¤È·Ò¤¤¤Ç
ºÇ¸å¤Ï #ÃæÂ¼·ÉÅÍ ¤¬¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£²¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/139sPaEXXs
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£²£¶Ê¬#°ËÅì½ãÌé ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë
ºÇ¸å¤Ï #¾åÅÄåºÀ¤ ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë‼
¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/pJE837Rjpx