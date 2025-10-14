ÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡ª¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡È²¦¹ñ¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÁ¯¤ä¤«µÕÅ¾¡Ä14»î¹çÌÜ¤ÇÎò»ËÅª½é¾¡Íø
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×C¤ÎÀï¤¤¤ò¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£°Ê¹ß¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¹ñÆâÁÈ¤Î¤ß¤ÎÊÔÀ®¤ÇÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2025·è¾¡Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Â³¤¯9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ø±óÀ¬¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¶¦ºÅ¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï0¡Ý0¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï0¡Ý2¤Ç½ª¤¨¡¢Ì¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î½é¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤ÏÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤âÌ¤¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢ÆîÊÆÀª¤È¤ÎÏ¢Àï2ÀïÌÜ¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ£°ì¡¢1930Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤«¤éÁ´Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢23Âç²ñÏ¢Â³23²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ò5¡Ý0¤ÇÊ´ºÕ¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢±óÀ¬2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¸«¤Æ2Ê¬11ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2005¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ò2¡Ý2¤Ç½ª¤¨¤Æ°Ê¹ß¡¢6ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤ÇÁ´ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡È²¦¹ñ¡É¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼4Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£¿·¤¿¤ËÃ«¸ý¾´¸ç¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤òÀèÈ¯¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÀïÎÏ¤òÂ·¤¨¤¿³Ê¹¥¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼8Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¹½¿Þ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡Ö5¡Ý4¡Ý1¡×¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¡¢¼«¿Ø¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢Ãæ±û¤òÇË¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢20Ê¬¤Û¤É¤¬·Ð²á¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï22Ê¬¤ËÅþÍè¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ²°ÂÎ§¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç½Ä¤ØÆÍÇË¤·¡¢Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆîÌîÂó¼Â¤¬¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¡£ÆîÌî¤Ï¥·¥å¡¼¥ÈÀ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤¬ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æº¸Â¤Ç¿¨¤ë¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë»î¹ç¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢26Ê¬¤Ë¤Ï¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤òÅ¨¿Ø¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤°¤È¡¢¥Ñ¥±¥¿¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£Âç³°¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÆñ¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÏÂ³¤¯32Ê¬¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È·Ò¤¤¤Ç¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤¬Éâ¤µå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤¦¤Þ¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬¡¢º¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤Ï40Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿Æ²°Â¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×C¤ÎÀï¤¤¤ò¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£°Ê¹ß¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¹ñÆâÁÈ¤Î¤ß¤ÎÊÔÀ®¤ÇÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2025·è¾¡Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Â³¤¯9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ø±óÀ¬¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¶¦ºÅ¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï0¡Ý0¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï0¡Ý2¤Ç½ª¤¨¡¢Ì¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤âÌ¤¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢ÆîÊÆÀª¤È¤ÎÏ¢Àï2ÀïÌÜ¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ£°ì¡¢1930Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤«¤éÁ´Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢23Âç²ñÏ¢Â³23²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ò5¡Ý0¤ÇÊ´ºÕ¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢±óÀ¬2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¸«¤Æ2Ê¬11ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2005¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ò2¡Ý2¤Ç½ª¤¨¤Æ°Ê¹ß¡¢6ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤ÇÁ´ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡È²¦¹ñ¡É¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼4Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£¿·¤¿¤ËÃ«¸ý¾´¸ç¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤òÀèÈ¯¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÀïÎÏ¤òÂ·¤¨¤¿³Ê¹¥¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼8Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¹½¿Þ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡Ö5¡Ý4¡Ý1¡×¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¡¢¼«¿Ø¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢Ãæ±û¤òÇË¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢20Ê¬¤Û¤É¤¬·Ð²á¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï22Ê¬¤ËÅþÍè¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ²°ÂÎ§¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç½Ä¤ØÆÍÇË¤·¡¢Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆîÌîÂó¼Â¤¬¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¡£ÆîÌî¤Ï¥·¥å¡¼¥ÈÀ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤¬ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æº¸Â¤Ç¿¨¤ë¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë»î¹ç¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢26Ê¬¤Ë¤Ï¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤òÅ¨¿Ø¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤°¤È¡¢¥Ñ¥±¥¿¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£Âç³°¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÆñ¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÏÂ³¤¯32Ê¬¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È·Ò¤¤¤Ç¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤¬Éâ¤µå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤¦¤Þ¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬¡¢º¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤Ï40Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿Æ²°Â¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£