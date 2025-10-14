ÆüËÜÂåÉ½¡¢»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áê¼ê¤Ë3¥´¡¼¥ë¡ª ÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÇµÕÅ¾
¡¡14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç13»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï2Ê¬¤±11ÇÔ¤È°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¡£3Ç¯Á°¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¡¢PK¤Ë¤è¤ê0¡¼1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÀÑ¶ËÀ¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë·ä¤ò¤Ä¤«¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢52Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¡¡Á°²óÂÐÀï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç6ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆîÌî¤Ï6¿ÍÌÜ¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤ÎÂÐÀï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëËêÌîÃÒ¾Ï»á¡£2017Ç¯11·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ÎÊ£¿ôÆÀÅÀ¤Ï2005Ç¯6·î¤ÎFIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë»Ë¾å½é¤Î3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï ÆÀÅÀ¼Ô
1995Ç¯8·î9Æü¡§ÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ë½¤¹¥100¼þÇ¯µÇ°¥µ¥ó¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 1-5 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÊ¡ÅÄÀµÇî
2005Ç¯6·î22Æü¡§FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 2-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Âç¹õ¾»Ö
2006Ç¯6·î22Æü¡§FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 1-4 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¡Û¶ÌÅÄ·½»Ê
2017Ç¯11·î10Æü¡§¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
ÆüËÜ 1-3 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛËêÌîÃÒ¾Ï
2025Ç¯10·î14Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025
ÆüËÜ 2-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤
¡ÚÆ°²è¡Û¶¯¤¤¤¾ÆüËÜ¡ª¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áê¼ê¤Ë2ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¡ª¡ª
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£·Ê¬
Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º #ÆîÌîÂó¼Â ¤¬¥´¡¼¥ë‼
£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£±¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/7Mv5MENFnD
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£±£·Ê¬#Æ²°ÂÎ§ ¤È #°ËÅì½ãÌé ¤È·Ò¤¤¤Ç
ºÇ¸å¤Ï #ÃæÂ¼·ÉÅÍ ¤¬¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£²¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/139sPaEXXs
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£²£¶Ê¬#°ËÅì½ãÌé ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë
ºÇ¸å¤Ï #¾åÅÄåºÀ¤ ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë‼
¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/pJE837Rjpx