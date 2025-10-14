¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤À¤«¤é¤«¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²»¡¦Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Ç¤¤ë¡ÖNotta¡×¤¬¤¢¤¨¤ÆAI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òºî¤Ã¤¿Ìõ
¤«¤Ä¤Æ¡¢É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¼èºà¤·¤Æµ»ö¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤äÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤òÏ¿²»¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëµ¯¤³¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Æ¡¼¥×µ¯¤³¤·¡×¡ÖÊ¸»úµ¯¤³¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ã»¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¿²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÄ¾ÀÜ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤È¤Æ¤âºî¶È¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢¤½¤Îºî¶È¤òÉÔÍ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²»¤·¡¢ÌµÎÁ¤ÎWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¡¢¤½¤ì¤òAI¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ê¤É¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤â¡¢¼èºà¸å¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·ºî¶È¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤½¤Î¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼èºàµ»ö¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢µÄ»öÏ¿¤Ê¤É¤Î»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤âÍ×Ìó¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Á´ÂÎ¤¬ÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ê¤é¡¢º£¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¤ÈÆâÍÆ¤è¤ê¤â¸ýÄ´¤ä¸ìÈø¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÆÃ¼ì¤ÊÍÑ¸ì¡¢¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏAI¤Î¶ì¼êÊ¬Ìî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·ÍÑ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤È¼ÂºÝ¤ÎÏ¿²»¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏ¿²»ÉÊ¼Á¤Î½ÅÍ×À¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖNotta Memo¡×¤ÎÀ½ÉÊ»ÅÍÍ
¡ÖNotta Memo¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëNotta¤Ë¤è¤ë¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·ÀìÍÑ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¤ÎÉÊ¼Á¤Ïµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢⽂»úµ¯¤³¤·¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¶Ñ⼀²½¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢Ï¿²»¤Î²»¼Á¤ÏÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÉÊ¼Á¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Notta Memo¤Ï4¤Ä¤ÎMEMS¡Ê¢¨¡Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MEMS¥Þ¥¤¥¯¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÏ¿²»ÀìÍÑ¤Ë4¤ÄÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ï¿²»ÉÊ¼Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Notta Memo¤ò»È¤Ã¤¿Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ï¿²»»þ¤ËËÜÂÎ¤Î¸þ¤¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ë¤Î¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëÏ¿²»ÈÏ°Ï¤ÎÉý¹¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨MEMS¤È¤Ï¡Ä¡ÄMicro Electro Mechanical Systems¤ÎÎ¬¡£Èù¾®¤Ê¥Á¥Ã¥×¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¶îÆ°µ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤ëÅÅ»Òµ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È
Ê¸»úµ¯¤³¤·ÀìÍÑ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Notta Memo¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤ò¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤º¤ËÏ¿²»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÉÕÂ°¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£ËÜÂÎ¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â500±ß¶Ì¤¯¤é¤¤¤Î¸ü¤ß¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤ÆÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼èºà¤ä²ñµÄ¤ÎÏ¿²»»þ¤Ë¤â¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÌÏÃ¤ÎÏ¿²»¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌÏÃ¤ÎÏ¿²»¤Ë¤Ï⾻ÅÁÆ³µ»½Ñ¤òºÎ⽤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇØ⾯¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿¶Æ°¤«¤éÁê⼿¤Î⾳À¼¤ò½¦¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢⾃⾝¤Î⾳À¼¤Ï4¤Ä¤ÎMEMS¥Þ¥¤¥¯¤ò⽤¤¤¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢ÁÐ⽅¸þ¤Ç¤Î⾳À¼¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÂ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç⾃Æ°Åª¤Ë¥Î¥¤¥º¤ò½üµî¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¤È⾻ÅÁÆ³¤Î´¶ÅÙÄ´À°µ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢⾳¸»¤È¤Îµ÷Î¥¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¸ü¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â´¶ÅÙ¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤«¤é¤Î²óÅúÄÌ¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÏ¿²»¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÎ¢¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÐÊý¤ÎÀ¼¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÏ¿²»¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÂÎ¤¬¤«¤Ê¤êÇö¤¯·Ú¤¯¡ÊÌó28g¡Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½¼ÅÅ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤ä¤äÆÃ¼ì¤Ê»È¤¤Êý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Ê¤¯¤¹¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸åUSB-C¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÎÄó¶¡¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Notta Memo¤Ï¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖNotta Memo¤ÎÉ½⾯¤Î±úÆÌ¤Ï¡¢ÉÙ⼠⼭¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£⾃Á³¤È⼯·Ý¤ÎÍ»¹ç¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é±Õ¾½²èÌÌ¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ÄÎÌ¤ä¡¢¸½ºß¡¢Ï¿²»Ãæ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÉ½¼¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡¢Ï¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢Ï¿²»¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¢¡¢Ï·´ã¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºàÃæ¤ÏÁê¼ê¤Î¶á¤¯¤Ë¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡¢Æ°ºî¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤Î»ëÇ§À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Îµ¡Ç½¼«ÂÎ¤Ï¡¢Notta¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸Ä¡¹¿Í¤Ç»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÀÇ½¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤½¤ì¤Û¤Éº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢AI¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢ÏÃ¼Ô¤ÎÀÚ¤êÊ¬¤±¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¸¾Ï²½¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤ì¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²¿¤Ë»È¤¦¤Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÉ®¼Ô¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡£
Notta¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñµÄ¤äÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¸»ú¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤¬°ìÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤Î¥á¥âÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¡ÖNotta Memo¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¸½¾õ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÁªÂò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¼èºà¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤êÄ´¤Ù¤â¤Î¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢Ï¿²»¤ÏÀìÍÑ¥Ï¡¼¥É¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤È¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:Ç¼ÉÙ Î÷Ë®¡ÊÃË¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥°¥Ã¥º ¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Ê¤¼¡ÖNotta Memo¡×¤Ïºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«
