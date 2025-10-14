JFAµÜËÜ²ñÄ¹¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÆü¡×¡¡0¡½2¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë½é·âÇË¤ò¾Î»¿¡¢WÇÕ¸«¿ø¤¨¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼«¿®¤Ï½ÅÍ×¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡Ý2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤Á°È¾¤Î0¡½2¤«¤é¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò»ë»¡¤·¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë0¡½2¤ò3¡½2¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÆü¤À¤È»×¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Á°È¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î»î¹ç¡Ê10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡¢2¡½2¡Ë¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤¿Ãæ¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÈÁê¼ê¤Ë¡ÊÅÀ¤ò¡Ë¼è¤é¤ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÀª¤¤¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî2Ê¬¤±11ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡È²¦¹ñ¡ÉÁê¼ê¤Ë14»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î´¿´î¡£¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÂÐÀï¤ÈÈæ³Ó¤·¡Öº£Æü¤Ï´°Á´¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¤¢¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÏÀÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤òÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ËÇ÷¤Ã¤¿WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¤³¤Î¾¡Íø¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¾Î»¿¡£¡ÖËÜÍè¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼«¿®¤ÏËÜÂç²ñ¤òÀï¤¦¾å¤ÇÀ¨¤¯½ÅÍ×¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£