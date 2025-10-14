ÆâÅÄÍµª¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¶ºÀµ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¡¡ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¡É
ÇÐÍ¥¤ÎÆâÅÄÍµª¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æü¾ï¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥ä¥¯¥ë¥È ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿ Ç§Äê¼øÍ¿¼°¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡ÖºÇÂç¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊºÇ¿·Ç¯´ÖÇä¾å¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆâÅÄ¤µ¤óÎ®¡È¤Ê¤ó¤Ç¤âÁ°¸þ¤¶ºÀµ¡É¤È¤Ï¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡È·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤¯¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¶ºÀµ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»ä»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¤âÁ°¸þ¤¶ºÀµ¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤º¤Ð¤ê²¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¡£
¤Þ¤¿¡Ö´¶¼Õ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â»ä¼ã¤¤º¢¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ºÇÔ¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·²á¤®¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¶ÛÄ¥¤È¤«¡¢¡È¤¢¤ì¡©¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇº¤ó¤Ç¤ë¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î´¶¾ð¤¬¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢»ÑÀª¤È¤«´é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¡Èº£Æü¤Ï¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆºÇ¹â¤Î°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£