¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÈÂçÀôÍÎ¤Î²ÁÃÍ¡É¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤È¤Ï°ã¤¦¡©
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤É¤¦¤Ë¤«Á´Æ»¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡ÊHTB¡Ë¤È¸À¤¨¤ÐÂçÀôÍÎ¡Ê¢¨¡Ö¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÎÊüÁ÷¶É¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È¿·³¤À¿¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤ÇÂçÀô¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÌò¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¾¾Â¼¤Ï¡Ö»ÕÄï´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡ÊÂçÀô¤Ë¡Ë¡ØËÍ¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤Ï·¯¤Ë¡ÈÂçÀôÍÎ¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£½±Ì¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬¡Ø¥³¥¤¥Ä¤Ê¤é¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»Ò¤Ë¤Þ¤¿½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡ÈÂçÀôÍÎ¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÏÌ®¡¹¤È¡×¤È¡¢ÂçÀô¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾Â¼¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤Î²ÏÌî¿¿Ìé¤Ï¡Ö¡ÈÂçÀôÍÎ¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î²ÁÃÍ¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢ËÌ³¤Æ»¤À¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢²ÏÌî¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²¿¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯Â¨Åú¡¢¾¾Â¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤É¤¦¤Ë¤«Á´Æ»¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢°î¤ì¤ë¡ÈÂçÀô°¦¡É¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
