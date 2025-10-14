3000Ëü±ß¤Î¾×·â´ÕÄê¡ª¥É¥ó¾®À¾¤Î¤ªÊõ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª¡§³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ
10·î14Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¥É¥ó¾®À¾¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ªÊõ¤Ë¾×·âÃÍ¤¬¤Ä¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3000Ëü±ß¤Î¾×·â´ÕÄê¡ª¥É¥ó¾®À¾¤Î¤ªÊõ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª
30ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Á¥§¡¦¥¦¥©¡¼¥â¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¥É¥ó¡£°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿§»È¤¤¤Ç°ìÌö¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡£¸½ºß¤ÏÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤ò·Ú°æÂô¤ÎÊÌÁñ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¡¢·Ú°æÂô¤Ë¡Ö¥É¥ó¾®À¾¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£ËÌÌîÉð¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥É¥ó¤¬»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥Ó¥å¥Õ¥§¤ÎÌý³¨¡×¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·ºÍ²è²È¡¦¥Ó¥å¥Õ¥§¤¬¥¢¥¶¥ß¤Î²Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¡£¥É¥ó¤ÏÌó40Ç¯Á°¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Á¥§¡¦¥¦¥©¡¼¥â¡×ÀßÎ©Åö»þ¤Ë700Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¤Ï5Ç¯´Ö¤Û¤ÉÉÏË³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥É¥ó¡£¤¢¤ë»þ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤ËÂ÷¤½¤¦¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤Î³¨¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥É¥ó¤¬¤³¤Î³¨¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤´¤¤¿§¤ò»È¤¦¤«¤é¡£¿§¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅöËÍ¤Ï´¶Æ°¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾×·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¹½¿Þ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä²ÖÉÓ¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¥«¡¼¥Ö¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Ä¾Àþ¤ÎÂ¿¤¤ÆÃÄ§Åª¤ÊÉÁÀþ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥É¥ó¡£
MC¤Î¿û°æÍ§¹á¤â¡¢¡Ö²Ö¤Ã¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿É½¸½¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤â±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸«¤È¤ì¤¿¡£
40Ç¯Á°¤Î¹ØÆþ»þ¤«¤é²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï1000Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
´ÕÄê³Û¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Î3ÇÜ¤È¤Ê¤ë3,000Ëü±ß¡ª Í½ÁÛ³°¤Î¹â³Û´ÕÄê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö±ÊÁ±Æ²²èÏ¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³Â¼¹À°ì»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥¶¥ß¤Î²ÖÂ«¡Ê1955¡Ë¡×¡£¥Ó¥å¥Õ¥§¤¬27ºÐ¤Î»þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¿§»È¤¤¤Ï½é´ü¤ÎÆÃÄ§¡£ÎÏ¶¯¤¯±ÔÍø¤ÊÉÁÀþ¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¤É®¤µ¤Ð¤¤Ë¤è¤êÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÖÉÓ¤Ë²ÖÂ«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤¿¤Î²è²È¤¬¤è¤¯ÉÁ¤¯¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤ËÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥Ó¥å¥Õ¥§¤¬ÉÁ¤¯¤ÈÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×(»³Â¼»á)¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢¥É¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¾®Ìö¤ê¡£¡ÖËþÂ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3000Ëü±ß¤Î¾×·â´ÕÄê¡ª¥É¥ó¾®À¾¤Î¤ªÊõ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª
30ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Á¥§¡¦¥¦¥©¡¼¥â¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¥É¥ó¡£°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿§»È¤¤¤Ç°ìÌö¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡£¸½ºß¤ÏÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤ò·Ú°æÂô¤ÎÊÌÁñ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¡¢·Ú°æÂô¤Ë¡Ö¥É¥ó¾®À¾¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£ËÌÌîÉð¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥É¥ó¤¬»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥Ó¥å¥Õ¥§¤ÎÌý³¨¡×¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·ºÍ²è²È¡¦¥Ó¥å¥Õ¥§¤¬¥¢¥¶¥ß¤Î²Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¡£¥É¥ó¤ÏÌó40Ç¯Á°¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Á¥§¡¦¥¦¥©¡¼¥â¡×ÀßÎ©Åö»þ¤Ë700Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¤Ï5Ç¯´Ö¤Û¤ÉÉÏË³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥É¥ó¡£¤¢¤ë»þ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤ËÂ÷¤½¤¦¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤Î³¨¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥É¥ó¤¬¤³¤Î³¨¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤´¤¤¿§¤ò»È¤¦¤«¤é¡£¿§¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅöËÍ¤Ï´¶Æ°¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾×·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¹½¿Þ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä²ÖÉÓ¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¥«¡¼¥Ö¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Ä¾Àþ¤ÎÂ¿¤¤ÆÃÄ§Åª¤ÊÉÁÀþ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥É¥ó¡£
MC¤Î¿û°æÍ§¹á¤â¡¢¡Ö²Ö¤Ã¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿É½¸½¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤â±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸«¤È¤ì¤¿¡£
40Ç¯Á°¤Î¹ØÆþ»þ¤«¤é²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï1000Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
´ÕÄê³Û¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Î3ÇÜ¤È¤Ê¤ë3,000Ëü±ß¡ª Í½ÁÛ³°¤Î¹â³Û´ÕÄê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö±ÊÁ±Æ²²èÏ¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³Â¼¹À°ì»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥¶¥ß¤Î²ÖÂ«¡Ê1955¡Ë¡×¡£¥Ó¥å¥Õ¥§¤¬27ºÐ¤Î»þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¿§»È¤¤¤Ï½é´ü¤ÎÆÃÄ§¡£ÎÏ¶¯¤¯±ÔÍø¤ÊÉÁÀþ¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¤É®¤µ¤Ð¤¤Ë¤è¤êÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÖÉÓ¤Ë²ÖÂ«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤¿¤Î²è²È¤¬¤è¤¯ÉÁ¤¯¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤ËÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥Ó¥å¥Õ¥§¤¬ÉÁ¤¯¤ÈÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×(»³Â¼»á)¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢¥É¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¾®Ìö¤ê¡£¡ÖËþÂ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£