¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë£³£°Ëü±ß¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òµ¾À·¤Ë¡¡¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£»Ò¶¡¤È¤Îº×¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÀèÆü¤ªº×¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤é¤Ø¤óºÂ¤Ã¤ÆµÙ·Æ¤·¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¶õ¤¤¤Æ¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËºÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡ÃË¤¬¥¢¥ê¤¬¤¤¤ë¤ÈÁû¤®½Ð¤·¤¿¡¡Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯±©¿¥¤Ã¤Æ¤¿¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÉß¤¤¤¿¡¡£³£°Ëü¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡¢¡¢¡¢±ø¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥ê¤¬¤Ä¤¯¤Î¡¢·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÂ©»Ò¤Èº×¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï£ó£ô£õ£ó£ó£ù¤Î£¸£°£ó¤Î¥Õ¥©¥È£Ô¡¡¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¼¡¡¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¥Ù¥ë¥Ù¥ë¥¸¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿£¶£°£ó¤ÎÃ»¾æ¤Î¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡¡¿§Ç»¤¯¤ÆºÇ¹â¡¡¤½¤·¤Æ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï£á£ó£é£ã£ó¡ß£Ô£Ï£Ç£Á¡¡Íú¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÊâ¤¤ä¤¹¤¤ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤È¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»³Æâ¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¡Ö¤µ¡¢£³£°Ëü¤¹¤ë£³£°Ëü¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡ÄÎ®ÀÐ¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿´²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Æâ¤Ï£²£°£±£·Ç¯£²·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢£±£¸Ç¯£¶·î£²£¶Æü¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡££²£±Ç¯£±£±·î£²£¶Æü¤ËÂè£²»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£