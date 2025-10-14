µÜËÜ²ñÄ¹¡¡²òÇ¤¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¸åÇ¤¤È¤Ï¡ÖÀÜ¿¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¼«¿È¤Î·óÇ¤¤ÏÈÝÄê¡¡¹¹ð½Ð¹ÆÄä»ß¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡Ê48¡Ë¤Ï14Æü¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ç7Æü¤Ëµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿±Æ»³²í±Ê»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡·àÅª¤Ê¸åÈ¾0¡½2¤«¤éµÕÅ¾¤Î3¥´¡¼¥ë¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëAÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë½é·âÇË¡£¤½¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¤ÇµÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Þ¤Ç¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11¡¢12·î¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç·è¤Þ¤ë¥á¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸õÊä¤Ï¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸õÊä¤ÏÆüËÜ¿Í¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¡¢È¯É½¤Þ¤Ç¤½¤³¤Ï¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¡¢¼«¿È¤Î·óÇ¤¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¸õÊä¼Ô¤È¤Ï¡ÖÀÜ¿¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿µÜËÜ²ñÄ¹¡£º£²ó¤Î±Æ»³»á¤Î½èÊ¬¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Èº£²ó¡¢Á´Æü¶õ¤Î¹¹ð½Ð¹ÆÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£