¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÀÊ¡×¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÎò»ËÅª¾¡Íø¸«ÆÏ¤±¤ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¡Ê61¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆüÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢ÆüËÜ¡¼¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÀÊ¡×¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾±º²ñÄ¹¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Î°ìÈÖÁ°¤ÎÀÊ¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÀÊ¤À¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬3¡¼2¤Ç¾¡¤Á¡¢²áµî13Àï¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª1¾¡¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤È¤â¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£