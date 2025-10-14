BE:FIRST¤¬The Jackson 5¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¥«¥Ð¡¼¡¡SKY-HI¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡×
¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤¬¡¢29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢The Jackson 5¤ÎÌ¾¶Ê¡ØI Want You Back¡Ù¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SKY-HI¤µ¤ó¤ÈSunny¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëº£²ó¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥«¥Ð¡¼¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢ÅÁÀâÅªµ¡ºà¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ØNeve 8068¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥Ó¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢BE:FIRSTÅª¤Ê²ò¼á¤Ç¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿²Î»ì¤ò²Ã¤¨¡¢²Î¤È¥é¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ëSKY-HI¤µ¤ó¤Ï¡ÖBE:FIRST¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¾¤ì²»³ÚÅª¤ÊÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¤Ë°ã¤¤¤³¤½¤¢¤ì¤É¡¢Á´°÷¤¬¤½¤ÎÎò»Ë¤ä½Å¤ß¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú²È½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶áÂå¥Ü¡¼¥¤¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤¢¤ëThe Jackson 5¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤¿¥ê¥á¥¤¥¯·¿¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð...¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖBE:FIRST¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¡¼¥¤¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¡É¤Ë¹¹¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ³Ú´ï¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Þ¤Ç¹´¤Ã¤¿»ê¶Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£