¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡½2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬Æ±6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤ê¡¢ÄÌ»»14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëà²¦¹ñá¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤³¤ì¤Ç1¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£Ä¾Á°¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë5¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿Àä¹¥Ä´¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢Á°È¾¤Î2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÂçµÕÅ¾¤·¤Æ¤Î¶âÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤âÁ°È¾22Ê¬¤ËÆüËÜ¤¬·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤«¤éÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤«¤è¤êÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬µÍ¤á¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÇË²õÎÏ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤È¹â¤¤·èÄêÎÏ¤Ë¤µ¤ì¤µ¤ì¤¿¡£Æ±26Ê¬¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¡¢Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë·è¤á¤é¤ìÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÎ¢¤ËÈ´¤±¤é¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢Á°È¾¤Ï0¡½2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿ÆüËÜ¤Ï7Ê¬¤ËÁê¼êºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¹¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤òÆîÌî¤¬¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤È¸òÂå¤·¤¿°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ìÆ±17Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡´¿´î¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¤ÏÀË¤·¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤¬¡¢Æ±26Ê¬¤Ëº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î°ËÅì¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò¤¿¤¿¤¤³¤ó¤À¡£
¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¾¶á5»î¹çÀ®ÀÓ
¡¡7·î15Æü¡¡1¡»0¡¡´Ú¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡´Ú¹ñ¡¦Î¶¿Î
¡¡ 9·î6Æü¡¡0¢¤0¡¡¥á¥¥·¥³¡¡¡¡ÊÆ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É
¡¡¡¡¡¡9Æü¡¡0¡ü2¡¡ÊÆ¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ð¥¹
10·î10Æü¡¡2¢¤2¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿
¡¡¡¡ 14Æü¡¡3¡»2¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¡¡¡Ì£¥¹¥¿