¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëK-1¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¥Ç¡¼¥È¡ª»³ËÜÉñ¹á¤â¶½Ê³¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¶¤á¤¿¥Ç¡¼¥È¡×
¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëK-1¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¥Ç¡¼¥È¤òËþµÊ¡£ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬¡Ö¹¶¤á¤¿¥Ç¡¼¥È¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£Èþ½÷¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ë¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¡¢¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢»öÁ°¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤¿ÃË½÷10Ì¾¤¬¡¢¼«¤é¤¬Áª¤ó¤À"ÀµÂÎ"¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç8Æü´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ºÇ½ª¹ðÇò¤Ç¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËñÙ¤µ¤ì¤º¡¢¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Æ±»Î¤Ç¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¡£¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤¹¤ë¤È¾Þ¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤È¥ê¥ê¡¼¡¢À¼Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼Úå¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡¢YouTuber¤Î¤È¤¦¤¢¡£
¡¡DAY£µÃËÀ¤¬¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤òÁª¤Ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶ÚÆù¤ÈÈþ½÷¤ËÌ´Ãæ¤Ê¤Þ¤µ¤ª¡Ê24ºÐ¡¿·Ð±Ä¼Ô¡Ë¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¤¦¤é¤é¡Ê25ºÐ¡¿³¨ËÜºî²È»ÖË¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¡¢´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥¦¥Ê¥Ç¡¼¥È¤òËþµÊ¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à2¿Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»³ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¶¤á¤¿¥Ç¡¼¥È¤è¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡³°µ¤Íá¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡Ö¤«¤¤¤ê¤È²¶¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¶¤ÎÊý¤¬¡Ä¡©¡×¤ÈÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤¤¤ê¡Ê25ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¤ÎÌ¾¤ò½Ð¤¹¤Þ¤µ¤ª¡£¤¦¤é¤é¤Ï¡Ö¡Ê¤Þ¤µ¤ª¤Ï¡Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤À¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡Ö¤«¤¤¤êÃ±ÂÎ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¹¤´¤¤Ê¬¤«¤ë¡£ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¤¦¤é¤é¤Ë¹ç¤¦¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ä¤Þ¤µ¤ª¤¬¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤ÆÉÝ¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£