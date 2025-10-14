¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡¢ÎÓÁíÌ³Áêµ¯ÍÑ°ÆÉâ¾å¡¡¹â»ÔÁíºÛ³ÕÎ½¿Í»ö¡¢µóÅÞÂÖÀªÁÀ¤¤
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤òËÉ±ÒÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤òÁíÌ³Áê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬14Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Î1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾®Àô»á¤Ï2°Ì¡¢ÎÓ»á¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÎ¾»á¤ò½ÅÍ×³ÕÎ½¤ËÅÐÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µóÅÞÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¼«¿È°Ê³°¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿4»á¤Î¤¦¤Á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ò´û¤ËÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ë½¼¤Æ¤¿¡£³ÕÎ½¿Í»ö¤ÇÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¤ò³°Áê¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¶á¤¤ÌÚ¸¶ÌÁ°ËÉ±ÒÁê¤ò´±Ë¼Ä¹´±¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¿Í»ö¤ÎÊý¿Ë¤Ë´Ø¤·¡ÖÁ´°÷³èÌö¡¢Á´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê¤ä½÷À¤ÎÈ´¤Æ¤¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ÎÀªÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¸øÌÀ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤Ï³Î¼Â¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾ðÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£