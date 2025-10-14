·úÀß¸½¾ì¤Ç1¥È¥ó¤Î»ñºà¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¡¡½ÅÂÎ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃËÀºî¶È°÷¤¬»àË´¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¤Î»ñºà¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÃËÀºî¶È°÷¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃËÀ¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿»ö¸Î¸½¾ì¡¡Å·Áð»ÔËÜÅÏ
º£Æü¡Ê14Æü¡Ë¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Å·Áð»ÔËÜÅÏÄ®¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î·úÀß¸½¾ì¤«¤é¡Ö20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¶´¤Þ¤ì°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶´¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤Î»³²¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ç·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å8»þ40Ê¬²á¤®¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³²¼¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢ÊÌ¤Îºî¶È°÷2¿Í¤È¥Ñ¥ïー¥·¥ç¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½Å¤µÌó1¥È¥ó¤Î¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¤ÎÛÆ¤òÃÏÃæ¤Î·ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿»³²¼¤µ¤ó¤¬¡¢ÛÆ¤òÄß¤ê²¼¤²¤ë¶â¶ñ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¥ïー¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î¥¢ー¥à¤¬Æ°¤¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬·ê¤ÎÊÉ¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£