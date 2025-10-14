·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡ÃËÀ¤Î¿È¸µÈ½ÌÀ¡¡¼¯»ùÅç¡¦ÆüÃÖ»Ô
¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô¤Î»äÆ»¤Ç13Æü¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃÖ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆüÃÖ»ÔÅì»ÔÍèÄ®ÍÜÊì¤Î»äÆ»¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê65¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÃËÀ¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦Ê¡ÅÄ¾¡ÍÎ¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Ç¡¢»à°ø¤Ï³°½ýÀ½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
