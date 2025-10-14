¡ÖÂçº¬¤ª¤í¤·¡×¤Ç259¿Í¿©ÃæÆÇ¡¡°¦ÃÎ¤¢¤Þ»Ô¤Î²Ã¹©»ÜÀß¤¬À½Â¤
259¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬½Ð¤¿¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤ÏÂçº¬¤ª¤í¤·¤Ç¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È9·î26Æü¤Ë°Â¾ë»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎµÒ¤¬ÓÒÅÇ¤äÈ¯Ç®¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÊÝ·ò½ê¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¤¢¤Þ»Ô¤Î²Ã¹©»ÜÀß¤¬À½Â¤¤·¤¿¡ÖÂçº¬¤ª¤í¤·¡×¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ë¿©ºà¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÅçÊÝ·ò½ê¤Ï¡Ö¿©ÃæÆÇ¡×¤ÈÃÇÄê¤·¡¢10Æü¤Ë¤³¤Î»ÜÀß¤Ë±Ä¶È¶Ø»ß¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Ï¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÎÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤È¤ê¡¢11ÆüÉÕ¤Ç±Ä¶È¶Ø»ß¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤Ï10ºÐÌ¤Ëþ¤«¤é60ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷259¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á113¿Í¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Å¾É¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Á´°÷¤¬²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£