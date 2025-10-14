µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤â¤é¤¦ÌóÂ«¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Ï·ë¹½¥¦¥¥¦¥¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢µÈ²¬¤Ï¡Ö»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢½©¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉòÆº¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÍü¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
µÈ²¬¤Ï¡ÖÍü¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¤Í¡£ºòÆü¤âÍ§¤À¤Á¤«¤é¡ØÈþÌ£¤·¤¤Íü¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï·ë¹½¥¦¥¥¦¥¤Ê¤Î¤Ç¡£¿©¤Ù¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢½©¤Î¿©¤ÙÊª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
