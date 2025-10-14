ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£°£±£·¡ó¤ËÄã²¼¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£°£±£·¡ó¤ËÄã²¼¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:46¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.477¡Ê-0.025¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.017¡Ê-0.016¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.613¡Ê-0.006¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.596¡Ê-0.040¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.578¡Ê-0.080¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.138¡Ê-0.031¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.234¡Ê-0.057¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.654¡Ê-0.034¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:46¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.477¡Ê-0.025¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.017¡Ê-0.016¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.613¡Ê-0.006¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.596¡Ê-0.040¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.578¡Ê-0.080¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.138¡Ê-0.031¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.234¡Ê-0.057¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.654¡Ê-0.034¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª