¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï¾®Éý°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï¾®Éý°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï¾®Éý°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó 2025Ç¯10·î14Æü 21»þ59Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¶â¤Ï¾®Éý°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó NY¶âÀèÊª12·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë(NY»þ´Ö08:38) 1¥ª¥ó¥¹¡á4126.80¡Ê-6.20¡¡-0.15%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á10/14±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á £Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ²¼¤²¤ë £Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤¬Çä¤êÍ¶¤¦