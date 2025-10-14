¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û°ø±ï¤ÎºÆÀï¤Ï»³¸ý¿ÎÌé¤¬2¡½1È½Äê¾¡¤Á¡¡ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡¡»³¸ý¿ÎÌé¡¡¡ÔÈ½Äê¡Õ¡¡½ÅÎ¤´¦ÂÀÏ¯¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦»³¸ý¿ÎÌé¡Ê25¡á»°Ç÷¡Ë¤¬¡¢Æ±µé1°Ì¡¦½ÅÎ¤´¦ÂÀÏ¯¡Ê29¡á»ÖÀ®¡Ë¤ò2¡½1¤ÎÈ½Äê¤Ç²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢5²ó½ªÎ»»þ¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤¬2¡½1¤Ç»³¸ý¤È¡¢ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤âÎ¾¼Ô¤È¤â¼ê¿ô¤¬¿ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ß¤¤¤Ë·è¤á¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£ºÎÅÀ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ96¡½94¤Ç¡¢2¼Ô¤¬»³¸ý¡¢1¼Ô¤¬½ÅÎ¤¤ò»Ù»ý¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ç¥·¥¸¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤¬¤Ê¤¤½éËÉ±Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¤Ï¡Ö¼ó¤ÎÈé°ìËç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÅÎ¤¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤ÎºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢1¡½1¤ÎºÎÅÀ¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¾¡¼Ô°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤ß¡¢º£Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÅÎ¤¤È¤Î·èÃåÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡×¡£»î¹ç¤Ï½é²ó¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÀÜ¶áÀï¤Î¡ËÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á°²ó¤ÏÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ªÎ»Ä¾¸å¤Ï¡Ö¡ÊÈ½Äê¤Ï¡Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÜÀï¤Ê¤¬¤é·èÃå¤Ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»î¹ç¤Ë¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Äï¤ÎÍ§»Î¡Ê23¡á»°Ç÷¡Ë¤È½é¤á¤ÆÆ±¤¸¶½¹Ô¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤È¤â¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Äï¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»î¹çÁ°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö·»Äï¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¼¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°Ç÷¥¸¥à¤Î»°Ç÷µ®»Ö²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡×¤È»ØÌ¾»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£À¤³¦¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë»³¸ý¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆâÍÆ¤¸¤ã¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡£1¤Ä1¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°ú¤Äù¤á¤¿¡£