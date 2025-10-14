¤Ê¤¼¼«±ÒÂâµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¡©Åö»þ¤Î¾õ¶·¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÖÃåÎ¦»þ¤Ë¼ÖÎØ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿äÄê¡×¡¡»ö¸ÎÄ´ººÂ³¤¯ ¡Ô¿·³ã¡Õ
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤¿»ö¸Î¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï¡Ö¼ÖÎØ¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¿ÍÅªÍ×°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î19Æü¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãµßÆñÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÃåÎ¦¡£³êÁöÏ©¤¬3»þ´Ö°Ê¾åÊÄº¿¤µ¤ì¡¢15ÊØ¤¬·ç¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï10·î14Æü¡¢¡Ö¼ÖÎØ¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤À²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï·ëÏÀ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÅªÍ×°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¿äÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Åë¾è°÷¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃåÎ¦»þ¤Ë¼ÖÎØ¤ò½Ð¤¹Áàºî¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤Ë¤âÁàºî¤ò¹Ô¤¦µ¡ÆâÄÌÏÃ¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ò¿¹ÅÄÍºÇî ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¡Ó
¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï·±ÎýÈô¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÅÀ¸¡¤äÁà½Ä¼Ô¤Ø¤Î¶µ°é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢10·î14Æü¤«¤é¸«¹ç¤ï¤»¤ò²ò½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤ÎÄ´ºº¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
