¤·¤¤¤¿¤±¤ÇÁ´¿È¤Ë·ã¤·¤¤¤«¤æ¤ß ÍýÍ³¤ÏÄ´ÍýË¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡©
Á´¿È¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¥à¥Á¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¯¿¾¤¬½Ð¤ë¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤·¤¤¤¿¤±ÈéÉæ±ê¡£¤·¤¤¤¿¤±ÈéÉæ±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¤ÇÊ¡»ã¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ä¤µ¤ó¡£Èà¤¬¤·¤¤¤¿¤±ÈéÉæ±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ´ÍýË¡¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
8Ç¯Á°¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤à¥¿¥Ä¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢ºÊ¤¬½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤òÍâ·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤¢¤ëÆü¡¢²È¤Î¶á¤¯¤Ç¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ë¥á¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¥¿¥Ä¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤ÎÂçÈ½¾Æ¤¡£¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¤¤¿¤±¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºî¤êÊý¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£Âç¤Ö¤ê¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤ÆÌÖ¤Ë¾è¤»¾Æ¤¾å¤²¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¤Ï¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¤¤Æ´°À®¤À¡£
¤·¤«¤·¿Íµ¤¤Î¤³¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ÎÂç¤¤ÊºÊ¤òÂÔ¤¿¤»¤ë¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¥¿¥Ä¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£
¿ôÆü¸å¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤¤¤¿¤±¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤¿¤·¤¤¤¿¤±¤ò¥ì¥ó¥¸¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼µ¡Ç½¤Ç2¡Á3Ê¬¾Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤è¡×¤È´«¤á¤¿¤¬±óÎ¸¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥¿¥Ä¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î2Æü¸å¡£Ê¢¤ËÀÖ¤¤È¯¿¾¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤¬¸«¤ë¤È¡¢È¯¿¾¤ÏÆó¤ÎÏÓ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¿¥Ä¤µ¤ó¤Ï1Ç¯Á°¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¿åá×áì¤ÎºÆÈ¯¤òµ¿¤Ã¤¿¤¬¡¢·ò¾ï¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¿åá×áì¤Ï°ìÅÙ¤«¤«¤ë¤ÈÌÈ±Ö¤¬¤Ç¤¡¢2²óÌÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ëü¤¬°ì¤È»×¤¤¡¢Íè·î½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤ëºÊ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢¶¯Îõ¤ÊáÚ¤ß¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï·ã¤·¤¯搔¤¤à¤·¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤¥ß¥ß¥º¼ð¤ì¤¬¡£¼ð¤ì¤Ï´é¤ä¼ó¡¢Á´¿È¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤¤¤¿¤±ÈéÉæ±ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ÈÏ°Ï¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£±¢Éô¤â¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀÉÂ¡©¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Íè·î¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ºÊ¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£²¿¤Î¿´Åö¤¿¤ê¤â¤Ê¤¤¤¬ÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¤·¤¤¤¿¤±ÈéÉæ±ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°å»Õ¡£¼«¿È¤ÇÄ´Íý¤·¤¿»þ¿©¤Ù¤¿¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¡¢À¸¾Æ¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç5Ê¬¤«¤é10Ê¬¾Æ¤¯¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼µ¡Ç½¤Ç2¡¢3Ê¬¾Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç´°À®¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¾Æ¤Êý¤¬°ã¤¦¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÏÇ®¤·¤¿¶õµ¤¤òÃæ¤ÇÂÐÎ®¤µ¤»¤Æ¿©ÉÊ¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤áÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ®¤òÊü¼Í¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¿©ÉÊ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤¿¤á¡¢É½ÌÌ¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Æ¤±¤ë¤¬Ãæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤·¤¤¤¿¤±ÈéÉæ±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤¤¤¿¤±¤òÄ´Íý¤¹¤ë¾å¤ÇÀ¸¾Æ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿åÊ¬¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Î¥Ò¥À¤Ë¿åÊ¬¤¬Ê¨¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤é¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤¤¤¿¤±¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤È¿åÊ¬¤¬È´¤±Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·Á¾õ¤ÎÊÑ²½¤â²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤ò¾Æ¤¯¤È¤À¸¾Æ¤±¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£