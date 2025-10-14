¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Î¥¥¿¥±¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤Ë ¸¶°ø¤Ï²ÃÇ®¤ÎÉÔ½½Ê¬¤µ
¤³¤É¤â±à¤ÇÊÝ°é¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼Âºé¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï25kg¤â¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¡¢¤¢¤ë¿©ºà¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿©ºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà½÷¤ÏÃÏ¹ö¤Î¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¡£
º£¤«¤é¿ôÇ¯Á°¡¢»Å»öÃæ¤ªÊ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¡£ÅÇ¤µ¤¤äÊ¢ÄË¤Ë¤â½±¤ï¤ìÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£°å»Õ¤¬¡Ö¡ÊÄË¤ß¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼Âºé¤µ¤ó¤Ï¡Öº£ÆüµÞ¤ËÄË¤ß½Ð¤·¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿©ÃæÆÇ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¼Âºé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¥¨¥Î¥¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥¨¥Î¥¥¿¥±¤ÏÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥Î¥¥¿¥±¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥Î¥¥¿¥±¥ê¥Î¡¼¥ë»À¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ë¤ÏÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Î¥¥¿¥±¤ÏÎäÅà¤¹¤ë¤È¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Âºé¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥Î¥¥¿¥±¤òÂçÎÌ¤ËÎäÅàÊÝÂ¸¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢¼Âºé¤µ¤ó¤Ï¿²Ë·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü²Ý¤À¤«¤é¤È¥¨¥Î¥¥¿¥±¤ò¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢²ÃÇ®ÅÓÃæ¤Ç¥ì¥ó¥¸¤òÅÓÃæ¤Ç³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬µ¤¤Ë¤»¤º´°¿©¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¶Ð¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤Ï¡¢¤³¤Î²ÃÇ®ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¨¥Î¥¥¿¥±¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥à¥È¥¥·¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÙË¦¤òÇË²õ¤¹¤ëºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥é¥à¥È¥¥·¥ó¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ì¤ÐÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·²ÃÇ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤³¤Î¥Õ¥é¥à¥È¥¥·¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤êÄ²´É¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÄ²´É¤ÎÇ´ËìºÙË¦¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢ÓÒÅÇ¡¦Ê¢ÄË¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ã²½´ï¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤µ¤é¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤ÈÀÖ·ìµå¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¥¨¥Î¥¥¿¥±¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø ¶¶ËÜµ®Èþ»Ò¶µ¼ø¤Ï¡Ö¿©ÍÑ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥Î¥³¤ÇÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯ÎÌ¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à°Ê³°¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¥¥Î¥³Îà¤ÏÁ´¤Æ²ÃÇ®¤ò¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¨¥Î¥¥¿¥±¤ÏÃæ¿´²¹ÅÙ75ÅÙ°Ê¾å¤Ç1Ê¬°Ê¾å²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£