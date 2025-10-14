¤Ä¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¾¡ª ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¡ª £²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÆîÌî¡¢ÃæÂ¼¡¢¾åÅÄÃÆ¤ÇµÕÅ¾¡¢£³¡Ý£²¤Ç¡ÈÄ¶¶¯Å¨¡É¤ò·âÇË¡ª
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡££³¡Ý£²¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£°¾¡11ÇÔ£²Ê¬¡Ê£µÆÀÅÀ35¼ºÅÀ¡Ë¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢Æ±£¶°Ì¤Î²¦¹ñ¤«¤é½é¾¡Íø¤òÌÜ¤¶¤¹¡£Ìó£¸¤«·î¸å¤ËÇ÷¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¡¢¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤ÇGK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡¢£³CB¤Ï±¦¤«¤éÅÏÊÕ¹ä¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬º´Ìî³¤½®¤È³ùÅÄÂçÃÏ¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÆ²°ÂÎ§¡¢º¸¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆîÌîÂó¼Â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤éÁê¼ê¤ËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë£µ¿Í¤òÊÂ¤Ù¡¢¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀ°¤¨¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·10Ê¬¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ô¥ó¥Á¡£ÅÏÊÕ¤Î¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤Îº¸¤ËÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È14Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¦¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿º´Ìî¤Î¥ß¥É¥ë¤âÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡½ù¡¹¤ËÆüËÜ¤ÏÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£22Ê¬¤Ë¤ÏÆ²°Â¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ë¥¢¤Ç¼õ¤±¤¿ÆîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤¬¿¨¤ë¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¡¡·èÄêµ¡¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë±¦Â¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£±ÅÀ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤òÀª¤¤¤Ë¾è¤é¤»¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤ÎÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Ëº¸Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡41Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤¬²Ì´º¤ËÆÍÇË¤ò¿Þ¤ë¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ë»ß¤á¤é¤ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤º¡££°¡Ý£²¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¹¥µ¡¤òÁÏ½Ð¡£50Ê¬¡¢ºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿Æ²°Â¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÆîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢DF¤Ë¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î£²Ê¬¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ËÆÀÅÀ¡£Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆîÌî¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë62Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¡£Æ²°Â¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¸åÈ¾Æ¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì½ãÌé¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤¹¡£¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿ÃæÂ¼¤¬±¦Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡70Ê¬¡¢°ËÅì¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¾åÅÄ¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÆÀ¤¿º¸CK¤«¤éµÕÅ¾ÃÆ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î°ËÅì¤¬ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Î¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ê¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡WÇÕºÇÂ¿£µÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÄ¶¶¯Å¨¤ò¤Ä¤¤¤Ë·âÇË¡£Îò»ËÅª½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
