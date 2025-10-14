Æü·Ð225ÀèÊª¡§14Æü22»þ¡á100±ß°Â¡¢4Ëü6690±ß
¡¡14Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ100±ß°Â¤Î4Ëü6690±ß¤ÈÂçÉý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü6847.32±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï157.32±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7428Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3133¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæÊÑ¤ï¤é¤º¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï0.99¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46690¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡¡¡7428
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46690¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡110656
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3133¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡8791
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28265¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +45¡¡¡¡¡¡¡¡ 901
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 712¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 780
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
