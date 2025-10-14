Ž¢»°¤¯¤À¤êÈ¾¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ž£ ¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ç¡È¼¡¤ÎÁíÍý¡É¤ÏÃ¯¤Ë¡ÄÅì³¤ÃÏÊý¤ÎµÄ°÷Ž¥´Ø·¸¼Ô¤Ï¡© ¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤¬·Ð°Þ¤òÀâÌÀ
26Ç¯Â³¤¤¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¡£ÆÍÁ³¤Î·èÄê¤Ë¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢»°¤¯¤À¤êÈ¾¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ž£ ¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ç¡È¼¡¤ÎÁíÍý¡É¤ÏÃ¯¤Ë¡ÄÅì³¤ÃÏÊý¤ÎµÄ°÷Ž¥´Ø·¸¼Ô¤Ï¡© ¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤¬·Ð°Þ¤òÀâÌÀ
2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢°¦ÃÎ1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¤·¤¿·§ÅÄÍµÄÌÁ°½°±¡µÄ°÷¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¦·§ÅÄÍµÄÌÁ°½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö½ÐÍè¤Î°¤¤Äâ¼ç¤Ë±ü¤µ¤ó¤«¤é»°¤¯¤À¤êÈ¾¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×
Q.°¦ÃÎ¤Ç¤Î½¸É¼¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
¡ÖÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¸øÌÀÅÞ¤ò¡ËÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö26Ç¯´ÖÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤«¤é¡ÊÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Î¡ËÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¼«Ì±¡¦°¦ÃÎ¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ï¡Ä
¤Þ¤¿¡¢¸½¿¦¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã°±©½¨¼ù°¦ÃÎ¸©Ï¢²ñÄ¹¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Ç»Ù±ç¼Ô¤È¸òÎ®¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ë¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ°¦ÃÎ¸©Ï¢¡¦Ã°±©½¨¼ù²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î26Ç¯´Ö¤¬µÞ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡©¡×
¡Ê½ÕÆü°æ»Ô¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ ÀÄ»³Éû²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¤ª¸ß¤¤ÌµÍý¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡£ÊÌ¤ËÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ê¼«Ì±ÅÞ°¦ÃÎ¸©Ï¢¡¦Ã°±©½¨¼ù²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¿Ê¤á¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¾è¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×
¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Ã°±©¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ï¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¦ÃÎ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¤·¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¸å¤â¸øÌÀÅÞ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
¡Ê¸øÌÀÅÞ°¦ÃÎ¸©ËÜÉô¡¦²¬ÌÀÉ§´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÈÀ¯¼£¤È¶â¡É¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÀ¯¼£¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤È¡£¤½¤ì¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
º®Íð¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ä
¡Ê60Âå¡Ë¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÏÃ¡¢¤¢¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ê40Âå¡Ë¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï½÷À½é¡Ê¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ê¤é°ì²ó¡ÊÁíÍý¤ò¡Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê80Âå¡Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤â¸øÌÀÅÞ¤â¡£¼«Ê¬¤ÎÅÞ¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
14Æü³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±¡¦Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ Åì³¤ÃÏÊý¤ÎµÄ°÷¤Ï¡©
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤«¤éÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤¿µÄ°÷¤¬¡Ä
¡Ê¼«Ì±¡¦ÈæÎãÅì³¤¡¡¼ã»³¿µ»Ê½°±¡µÄ°÷¡Ë
Q.¸áÁ°Ãæ¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°¦ÃÎ10¶è¤¬ÃÏÈ×¤Ç¡¢ÈæÎãÅì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯Áª½Ð¤Î¼ã»³¿µ»Ê½°±¡µÄ°÷¡£
¡Ê¼«Ì±¡¦ÈæÎãÅì³¤¡¡¼ã»³¿µ»Ê½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¡ÊË¡°Æ¤ò¡ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ï¢Î©¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬·ç¤±¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×
²¾¤Ëº£¸å¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä
¡Ê¼«Ì±¡¦ÈæÎãÅì³¤ ¼ã»³¿µ»Ê½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¿äÁ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÃæ¤Ç¤É¤ÎÁªµó¶è¤â¿ÍÊª¤ÈÀ¯ºö¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£·è¤·¤Æ°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¼º¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿º©ÃÌ²ñ¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÏÆÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿µÄ°÷¤Ï¡Ä
¡Ê¼«Ì±¡¦ÅÄÂ¼·ûµ×½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ï°ÂÄêÅª¤ËÁíÍý¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤ë¤Ù¤¯¸øÌÀÅÞ¤ò´Þ¤á¤ÆÅØÎÏ¤ò¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¼«Ì±¡¦¹©Æ£¾´»°½°±¡µÄ°÷¡Ë
Q.ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¸øÌÀ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï°ú¤Â³¤¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤â¤¦Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤¤Ê¤ê±ÊÅÄÄ®¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÃÏ¸µ¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ê¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ï¢Î©¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ê¤ÉÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¼ã»³µÄ°÷¤Ï¡Ä
¡Ê¼«Ì±¡¦ÈæÎãÅì³¤ ¼ã»³¿µ»Ê½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤Þ¤È¤Þ¤êÊý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËþÂ¡×
Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÌîÅÞµÄ°÷¤Ï¡Ä
°ìÊý¡¢Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÁíÍýÂç¿Ã¤Î»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÌîÅÞµÄ°÷¤Ï¡£
¡ÊÎ©·û¡¦¶áÆ£¾¼°ìÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤òÂç»ö¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢°ìÉô¤ÎÀ¼¡¢¤·¤«¤â¤½¤³¤Ë¤ª¶â¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¹½Â¤¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£¹½Â¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¯¸¢¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡Ê¹ñÌ±¡¦¸ÅÀî¸µµ×ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë
Q.ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡©
¡Ö¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï½°»²Î¾Êý¤Ç²áÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤òÄÌ¤»¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×