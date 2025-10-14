¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹vs.¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï¤É¤Á¤é¡©¡Ä¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥¨¥ê¡¼¥Èvs.Èó¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÀï¤¤¤È¤·¤ÆÃíÌÜ
¡¡10·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLCS¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃæÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤òÀÜÀï¤ÎËö¡¢2¡Ý1¤ÇÇË¤Ã¤ÆÀè¾¡¤·¤¿¡Ê4ÀïÀè¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡Ë¡£
¡¡ÀïÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿Î¾²¦¼Ô¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¡Ö¹¥ÂÐ¾È¤ÎÀï¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï»Ø´ø´±¡£º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò30µåÃÄºÇ¹â¤Î97¾¡65ÇÔ¡¢¾¡Î¨.599¤Î¹¥À®ÀÓ¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¡£¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥°¥ê¡¼¥ó½£Î©Âç³Ø¤Ê¤É¤ÇÌîµå¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤À¡£
¡¡1982Ç¯¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¥á¥¢¥ê¡¼¥Ó¥ëÂç³Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÌîµå¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎ¾Êý¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÆÂç³Ø¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢¼ÂÀÓ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ2010Ç¯2·î¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Î¤³¤È¡£1Ç¯¤á¤«¤é93¾¡69ÇÔ¤ÇÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ì¾Ìç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¡ÊUCLA¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢½ÓÂ¹¥ÂÇ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Æþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢5µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿°ÂÂÇ¿ô¤Ï721ËÜ¡¢ÅðÎÝ¿ô¤Ï243¸Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤è¤ê¥É·³¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß10Ç¯¤á¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2ÅÙÀ©¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤â°ìÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·ÐÎò¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥Èvs.Èó¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÀï¤¤¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Þ¼°¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤½¤¦¤À¡£¥É·³¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤½¤·¤ÆÅê¼ê¤Ç¤â¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤¬4¿Í¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤¿¤À1¿Í¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤ÎÁª¼êÁíÇ¯Êð¤Ë¤âÂç¤¤Ê³«¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¥É·³¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤Ï30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î3²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó534²¯±ß¡Ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï²¼¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤22°Ì¤Î1²¯2200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó186²¯±ß¡Ë¡£¼Â¤Ë3ÇÜ¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ÊðÁí³Û¤¬ËèÇ¯ÀßÄê¤µ¤ì¤ë´ð½à³Û¤òÄ¶²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥É·³¤Î¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡×¤Ï1²¯5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó235²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÁíÇ¯Êð¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÏÁíÇ¯Êð¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢º£µ¨¤ÎÀïÀÓ¤Ï30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿Ìîµå¤â¡Ø30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡Ù¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¥É·³¤Ï0¾¡6ÇÔ¤È¥Ö·³¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯»õ¤¬Î©¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö·³¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤Î¤Ó¤Î¤ÓÌîµå¤Ç¥É·³¤ËÄ©¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ã¤¯Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ö·³¡£Ã»´ü·èÀï¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¥É·³¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¥ÂÐ¾È¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¡£¤À¤«¤éMLB¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£