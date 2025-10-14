Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¿Ê²½¤Ë¶Ã¤¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡¡OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°®¼ê²ñ¤Ë»²²Ã
12·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¡£¤½¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØOh my pumpkin!¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÅìµþ°®¼ê²ñ¡Ù¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤È¡Ø°®¼ê²ñ¡Ù¤ÎÆóÉô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø°Õ»×¤ÎÂçÌÚ¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Û¡¢¸«¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ØOh my pumpkin!¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Î4¿Í¤ÎOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØOh my pumpkin!¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®Åè¤µ¤ó¤Ï¡ÖAKB48¥ò¥¿¥¯¤Î¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¡Á¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡Ê°®¼ê²ñ¤Ç¡ËËëÄ¥¤È²£ÉÍ¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¿»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î³èÆ°¤ò²û¤«¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¿§¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡ª¡©»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ï3¿§¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¿Ê²½¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢4ÂåÌÜAKB48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤«¤é¡Ö¡Ê12·î¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¡ËÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤¬¡£Áí´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤ËÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡ª¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤¸¤ã¤¢ÀÖ¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â·¯¤¬¹¥¤¤À¡Ù¤ä¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡Ù¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¤¿Á´°÷¤Ç¡Ø¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ø°®¼ê²ñ¡Ù¡¢³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î7¿ÍÁ´°÷¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¼Ì¿¿²ñ¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¡Ø°®¼ê²ñ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¡¢¾®Åè¤µ¤ó¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤Î3¿Í¤âµÞ¤¤ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°®¼ê²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AKB48¤Ï12·î4Æü¡Á7Æü¤ËOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë12·î8Æü¤Ë¤ÏAKB48·à¾ì¤Ç¡ØAKB48·à¾ì20¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¡Ù¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£