¡¡10·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¡¢ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼!¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ê¸å¤Î³ë¾þËÌºØ¡Ë¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¡¼!¤ÏÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë
¡Ô¸÷±ÉÃæ¤Îµ´¸÷±É¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£Í³½ï¤É¿¿¤óÃæ¤Ã¤·¤ã¤ó¡£½Ð¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÍÀ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î³ë¾þËÌºØ¤È¤Ê¡£½ÕÏ¯¤ò´°Á´¤ËØá°Í¤µ¤»¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ê¥Ð¥ê¾õÂÖ¤Ç¼è¤Ã³Ý¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸À¤¦¤è¡Ä¤¦¤ì¤·¤¤¡Õ
¡¡¤È¡¢¡È¤¤¤«¤Ë¤â¡É¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¯¤Ã¤¡¼!¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¨²è¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÆÃ¤Ê²èÉ÷¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÌºØÌò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢X¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ô¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ý¿Í½Ð¤Æ¤ë¤Î¡©¡Õ
¡Ô·Ý¿Í¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡£¥É¥é¥Þ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÁÀ¤¤²á¤®¤Æ¤ë¤Î¤¬¡£¤Þ¤¿¤«¤è¡¢¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Õ
¡ÔNHK¤Ã¤Æ¡¡¥É¥é¥Þ¤ËµÈËÜ¥¿¥ì¥ó¥Èµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¹¥¤¤À¤è¤Í¡Õ
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢U»ú¹©»ö¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ê¥À¥ë¡¢¸µÏÂµí¤ÎÀîÀ¾¸»ÖÏº¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¡¡8·î31Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬ÉþÉôÈ¾Â¢¤ÎËöêã¤ÎÉþÉôÈ¾Â¢Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤â¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¤µ¤ó¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã¤Î¶âÅÄÅ¯¤µ¤ó¡¢ÌðÉôÂÀÏº¤µ¤ó¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î·Ý¿Íµ¯ÍÑ¤Ï¡¢Èæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤µ¤ó¤äºî²È¤Î´ä°æ»ÖËã»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÀìÌç¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÊý¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬´é½Ð¤·¤ÇÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç·Ý¿Í¤µ¤ó¤é¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÃÂêÀ¤ä¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÊª¸ì¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Âè39ÏÃ¡Ê10·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï9.7¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï2019Ç¯¤Î¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù°ÊÍè¡¢2ºî¤á¤Î¡È10¡ó³ä¤ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡È·Ý¿Í¸ú²Ì¡É¤Ç´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£