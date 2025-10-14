WDÌ¾¸Å²°¤¬2025-26¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤¿É¬¾¡µ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î¿¿À¶ÅÄ¿À¼Ò¤Ë¤Æ¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤¿É¬¾¡µ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢9:30¤è¤ê2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿¤´µ§Åø¤È¶Ì¶úÊôÔû¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢10:00¤«¤é¤Ï¥Áー¥à¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¤¬ËÜÅÂÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£WDÌ¾¸Å²°¤ÎÁª¼ê¡¢´ÆÆÄŽ¥¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¦¥ë¥É¤¯¤ó¤¬½ÐÀÊÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅù¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏËÜÅÂÆâ¤Ø¤ÎÎ©Æþ¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÅÂ³°¤Î¸þÇÒ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¤ª»²¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÏ°è¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿°§»¢¤ä¸ÄÊÌ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡WDÌ¾¸Å²°¤Ï10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¥ª¤Ë¤Æ¡¢¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤òÀï¤¦¡£