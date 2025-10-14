¾×·â¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÆ¤¤Á3È¯µÕÅ¾¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö´Ú¹ñ¤Ë5¡½0¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÌ£¥¹¥¿¤Î´¿´î¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡ÖWÇÕ¤Ç¤â¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê°ì¥Ú¡¼¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾7Ê¬¤«¤é¾×·â¤ÎµÕÅ¾3¥´¡¼¥ë¡£AÂåÉ½¤Ç²áµî13Àï2Ê¬¤±11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡Ö²¦¹ñ¡×¤ò²¼¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò0¡Ý2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¡Ê30¡á¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬ÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±17Ê¬¡¢MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê25¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¤ò´Þ¤á²¦¹ñ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼¹Ç°¤Ç¤·¤Î¤®Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê²÷µó¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÌ£¥¹¥¿¤Î´¿´î¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ï0¡½5¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¶Ã¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ë5È¯Âç¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤éÁ°È¾2¼ºÅÀ¤Ç³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ë5¡½0¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄÆüËÜ¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨²¦¹ñ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡ªWÇÕÍ¥¾¡¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡ª¡×¡ÖWÇÕ¤Ç¤âÍê¤ó¤ÀÆüËÜ¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¨¤¤À¨¤¤À¨¤¤¤è¡×¡Ö0¡½2¤«¤éµÕÅ¾3È¯¡ÄËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÊÎÞ¡£´¶Æ°¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¢§¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Á´¤Æ¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤éÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£