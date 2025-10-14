ËüÇîÊÄËë¡ÄÁíÍý´±Å¡¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Î¥Ç¤¼°¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡× ÀÐÇËÁíÍý¤ÈÅÙ¡¹¤ä¤ê¤È¤ê¤â
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÎÎ¥Ç¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¡ÖÁíÍý¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªËüÇî½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤È¤¢¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¥Û¥ó¥ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤Í¡Á¡£ºÇ½é¤Ï²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è±Ñ¸ì¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×
¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÏµîÇ¯12·î¤Ë´±Å¡¤Î¸¼´Ø¥Û¡¼¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¿Í¤¬¶á¤Å¤¯¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç´¶ÃÎ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯ÂàÇ¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¡Ö¿É¤¤¤³¤È¤â¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿´¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤â½Å¤Í¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£